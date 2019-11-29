ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

Банк России выпустил памятные монеты к юбилею Победы. Они выполнены из драгоценных и недрагоценных металлов. Серию назвали «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Уточняется, что всего появились четыре вида монет: трехрублевая серебряная, 25-рублевая серебряная, 50-рублевая золотая и недрагоценная монета номиналом в 10 рублей.

© ЦБ РФ

На монете номиналом в три рубля расположено изображение «Бессмертного полка». На второй серебряной монете выгравирован парадный строй ВС РФ.

На 50-рублевой памятной монете можно увидеть не только изображение «Бессмертного полка», но и звезду с Вечным огнем и лавровой веткой.

© ЦБ РФ

© ЦБ РФ

А на монете из недрагоценного металла изображены числа «75», пятиконечная звезда и лавровая ветвь, а также даты начала и окончания Великой Отечественной войны - 1941 и 1945.