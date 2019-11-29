«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд об исполнении решения арбитража Стокгольма по транзитному иску и об обеспечительных мерах. Об этом говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.

В документе организации сказано, что пятого ноября «Газпром» узнал, что «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение в Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер, сообщает РИА Новости.

По этому ходатайству запланировано заседание суда на апрель следующего года. Российская компания в настоящее время изучает возможности по защите собственных интересов.