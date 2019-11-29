Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

В России обнаружен новый вирус для хищения денежных средств через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

По информации экспертов, новый вид вируса может автоматически переводить на счет мошенников деньги через мобильное приложение, установленное на смартфоне.

Отмечается, что злоумышленники маскируют вирус под приложения или файлы, которые размещены в виде ссылки на разных сайтах. При переходе по ссылке начинается установка вредоносного программного обеспечения, которое начинает переводить средства жертвы на счет мошенников.

Как сообщает издание, с данной проблемой столкнулись клиенты Московского кредитного банка и Почта Банка.

По словам директора департамента электронного бизнеса МКБ Алексея Курзякова, сейчас наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Но, как отметил он, такие случаи являются единичными и в общей доле мошенничеств незначительны.