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Александр Бастрыкин посетил Сирию

Дарья Михалина
11:20 29.11.2019
Председатель СК РФ провел ряд переговоров, встретился с российскими дипломатами и побывал на авиабазе Хмеймим.
Александр Бастрыкин посетил Сирию
© Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Сирию, где провел переговоры с начальником Бюро национальной безопасности Али Мамлюком и министром юстиции Арабской республики Хишамом Аш-Шааром.

«Стороны отметили, что в последнее время проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом», - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что эти шаги способствуют укреплению законной власти на территории страны. Участники встречи сошлись во мнении, что сотрудничество между двумя странами стоит продолжать и далее.

© СК РФ
© СК РФ

Кроме того, Бастрыкин встретился с Чрезвычайным и полномочным Послом РФ Александром Ефимовым и дипломатами Посольства. Он поблагодарил сотрудников ведомства за помощь в организации работы следователей на территории страны.

Помимо вышеназванного, председатель СК побывал на авиабазе Хмеймим, где ему зачитали доклады о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих в Сирии.

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