Александр Бастрыкин посетил Сирию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Сирию, где провел переговоры с начальником Бюро национальной безопасности Али Мамлюком и министром юстиции Арабской республики Хишамом Аш-Шааром.

«Стороны отметили, что в последнее время проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом», - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что эти шаги способствуют укреплению законной власти на территории страны. Участники встречи сошлись во мнении, что сотрудничество между двумя странами стоит продолжать и далее.

© СК РФ

© СК РФ

Кроме того, Бастрыкин встретился с Чрезвычайным и полномочным Послом РФ Александром Ефимовым и дипломатами Посольства. Он поблагодарил сотрудников ведомства за помощь в организации работы следователей на территории страны.

Помимо вышеназванного, председатель СК побывал на авиабазе Хмеймим, где ему зачитали доклады о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих в Сирии.