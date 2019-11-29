В Крыму и Новороссийске продолжается развитие мест базирования ЧФ

В Новороссийске на военно-морской базе возводятся общежития для военнослужащих, сообщил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов, подводя итоги 2019 учебного года. Работы уже на завершающей стадии, строится здание узла связи. Там же проведена серьезная реконструкция трех причальных стенок. Мол с топливными причалами готов на 80%, работы будут завершены в текущем году.

Обустраивается пункт постоянной дислокации отдельного соединения береговой обороны в селе Перевальном (Симферопольский район). Жилые объекты готовы на 85%. Силами трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения Южного военного округа произведены установка и монтаж трубопровода длиной 32 километра в Перевальном.

В 2020 году там же планируется приступить к строительству для военнослужащих Черноморского флота семи домов в общей сложности на 336 квартир и двух общежитий по 70 комнат в каждом. Проектная документация по этим объектам получила положительное заключение Государственной экспертизы.