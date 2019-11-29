«Языческая вакханалия»: депутат рассказал о срыве своего выступления в ООН Украиной

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал о срыве его выступления в ООН представителями Украины.

Он назвал произошедшее «идеологическим бунтом». По мнению Бальбека, Украина вела себя не как гость официального мероприятия, а будто присутствовала на «языческой вакханалии». Такое поведение возмутительно, считает он.

«Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего, от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств», - поделился мнением депутат в разговоре с RT.

Напомним, накануне делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. По некоторым данным, против российской делегации уже направлен протест в секретариат.