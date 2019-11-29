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Минобороны РФ: боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН

Александр Пешков
10:51 29.11.2019
Реализация плана Организации Объединенных Наций по эвакуации населения лагеря «Рукбан» в очередной раз сорвана.
Минобороны РФ: боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress

В Министерстве обороны РФ выразили недоумение в связи с тем, что реализация плана Организации Объединенных Наций по эвакуации населения лагеря «Рукбан» в очередной раз сорвана, в первую очередь из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства. С соответствующим заявлением выступил Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«По сути, боевики "Магавир ас-Саура" перешли к тактике шантажа Всемирной организации, выдвигая невыполнимые требования», - сказал Мизинцев.

В своем заявлении он назвал нецелесообразным ввозить на территорию «Рукбана» гуманитарные грузы, которые не доходят до мирных жителей лагеря. По его словам, сирийские власти со своей стороны готовы накормить и обогреть всех возвращающихся граждан по прибытии на подконтрольную правительству территорию.

«За безопасность конвоев Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца на территории незаконно оккупированной США 55-километровой зоны Эт-Танф отвечает американская сторона. Соответственно, и обеспечение подконтрольных боевиков "Магавир ас-Саура", привлекая их к охранным мероприятиям, американцы должны осуществлять самостоятельно как продовольствием, так и топливом, но не за счет международной гуманитарной помощи», - подчеркнул Мизинцев.

Он подчеркнул, что наступление холодов может привести к значительному увеличению числа жертв среди беззащитных жителей лагеря «Рукбан», и призвал американскую сторону не препятствовать выводу населения лагеря, выполнить данные обещания, обеспечить безопасность конвоев Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, дать возможность узникам лагеря отправиться к избранным местам проживания.

«Обращаемся с призывом ко всему международному сообществу содействовать скорейшему завершению эвакуации населения лагеря и его полной ликвидации, чтобы позорный пример бесчеловечности под названием "Рукбан" ушел наконец в историю», - сказал Мизинцев.

Он также отметил, что сирийское правительство при всесторонней поддержке со стороны России продолжает масштабную работу по созданию условий, благоприятствующих возвращению на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц.

«Количество сирийцев, прибывающих в страну, постоянно растет. В настоящее время в родные места уже вернулись 2 013 807 сирийских граждан, из них 1 306 095 внутренне перемещенных лиц и 707 712 беженцев с территорий иностранных государств», - подчеркнул Мизинцев.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что для всех граждан, чьи жилища разорены войной, функционируют центры временного размещения, где созданы все необходимые для жизни условия, полностью соответствующие гуманитарным нормам Организации Объединенных Наций, которые постоянно улучшаются.

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