В МИД заявили об угрозе размещения американских РСМД в северных широтах

После выхода Соединенных Штатов из ДРСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракет средней и меньшей дальности в северных широтах. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

«После состоявшегося выхода Вашингтона из Договора о РСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира, включая северные широты», - заявил он в интервью РИА Новости.

В начале года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Российскую Федерацию в его длительном нарушении. Москва отвергает все обвинения. В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия многократно заявляла, что выполняет полностью условия ДРСМД. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров добавил, что у Москвы есть очень серьезные вопросы к Вашингтону, касающиеся выполнения договора американской стороной. Он отметил, что обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор прекратил свое действие второго августа 2019 года.