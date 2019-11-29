Что изменится в жизни россиян с декабря

Ряд изменений вступят в силу в России с 1 декабря.

Маркировка духов, фотоаппаратов, белья и одежды

Так, начиная с первого зимнего дня становится обязательной маркировка духов, фотокамер, белья и одежды. Так власти намерены бороться с контрафактом.

Эксперимент по маркировке вышеперечисленных товаров проводился 1 марта. По его итогам было решено исключить из списка парфюмерные пробники.

Ранее обязательная маркировка была введена на табачную продукцию, меховые изделия и ряд назальных лекарств.

Стандарты защиты прав клиентов брокеров

Согласно вступающему в силу документу, сотрудники финансовой сферы должны будут открыто публиковать данные по лицензии, оказываемых услугах и порядке их получения.

Также станет обязательным открыто предоставлять декларацию о рисках, возможных при совершении операций, в том числе прописан механизм подачи и рассмотрения жалоб. Ответить на них будет необходимо в течение 30 дней.

Создание реестра недобросовестных водопользователей

Внесены поправки в Водный кодекс, которые начнут действовать с 5 декабря. Исходя их них, в стране создадут реестр, куда будут включать недобросовестных пользователей услугой и участников аукционов на право заключения договора водопользования.

В реестр могут попасть как физические, так и юридические лица. Документ будет размещен в открытом доступе. «Выйти» из списка можно будет лишь через два года по соответствующему решению суда.

Повышение сумм компенсаций авиапассажирам

В конце декабря вырастут суммы пассажирам авиатранспорта, которые пострадали при полете или багаж которых был поврежден. Измерение ведется в мерках, закрепленных Монреальской конвенцией в СПЗ - специальных правах заимствования.

Так, ответственность за смерть или травмы пассажира вырастет до 128 821 СПЗ, за задержки пассажира - до 5 346 СПЗ, за задержки багажа - до 1 288 СПЗ, а за задержки груза до 22 СПЗ.