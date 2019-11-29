В московском районе Гольяново построят метро

На северо-востоке московского района Гольяново появится станция метро. Об этом сказано в сообщении Москомстройинвеста.

По предварительным данным, новая станция будет находиться в северо-восточной части района - недалеко от местного жилого массива. Планируется, что ею смогут пользоваться около 70 тысяч жителей района. Точное местоположение станции будет определено в ходе проектирования.

В Градостроительно-земельной комиссии Москвы считают, что появление новой станции метро почти на 25% снизит нагрузку на нынешнюю конечную «Щелковскую». Специалисты собираются увеличить пропускную способность станции в утренний час пик.