Опубликован трейлер мобильной версии культовой игры Diablo

В официальном YouTube аккаунте культовой серии игр Diablo опубликован геймплей-трейлер мобильной версии франшизы - Diablo: Immortal. За несколько часов после появления его посмотрели десятки тысяч человек.

События игры будут разворачиваться хронологически между второй и третьими частями франшизы - Diablo 2: Lord of Destruction и Diablo 3.

Как пишут профильные СМИ, Diablo: Immortal должна выйти на мобильных платформах до конца года, однако компания Blizzard до сих пор точную дату релиза не называла.

Накануне вечером, 1 ноября, церемонии открытия фестиваля BlizzCon 2019 в американском анахайме был представлен трейлер Diablo IV. Дата ее выхода также пока остается открытой.