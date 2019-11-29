На помощь слонам: Ил-76 доставил стрелковое оружие Габону для борьбы с браконьерами
Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В аэропорту Либревиля приземлился прибывший из Москвы Ил-76. На борту самолета оружие, которое поможет лесникам и служащим Парковых рот Национального агентства национальных парков Габона вести борьбу с браконьерами.
Борт встречали представитель Минобороны РФ генерал-майор Андрей Торощин и посол Российской Федерации в Габоне Дмитрий Кураков.
Ранее стало известно, что Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения.
Габон активно реализует программу по защите редких животных от браконьеров на своей территории. В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, популяция которых в стране – самая крупная на континенте.