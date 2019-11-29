Пермский «Форсаж»: забытая на остановке кондуктор догнала автобус на попутке
В Перми водитель заговорился по телефону и забыл кондуктора на остановке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: podslushanoperm Вконтакте
Никто не избежит оплаты за проезд, даже если кондуктора забыли на остановке. Это доказала сотрудница из Перми.
Водитель автобуса закрыл двери и поехал, даже не заметив, что оставил коллегу на морозе. Однако женщина не растерялась и показала ему настоящий форсаж! Дама остановила попутный автомобиль и велела водителю дать по газам.
«Вот мы ему сейчас "Форсаж" покажем, "Токийский дрифт"», - комментирует водитель автомобиля.
«Поворачивает, видите!», - замечает женщина.
Сбежавший автобус нагнали на светофоре. Женщина выбежала из машины и тут же, на рабочем месте, попросила предъявить билеты.