На станциях МЦД установили более 165 схем метро

На станциях Московских центральных диаметров установили 165 схем метро, что дает возможность пассажирам планировать маршрут, а также ориентироваться при выходе и переходе со станций. Указатели размещаются в платформенной зоне.

Впереди еще работы по благоустройству прилегающих территорий, в том числе парковок и тротуаров.

Проезд на поездах в настоящее время бесплатный, на полторы недели. Билетную систему еще налаживают. На двух диаметрах расположены 57 станций, со многих можно сделать пересадку на метро, центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что с 20 ноября для поездок на МЦД уже было активировано более 4 млн карт «Тройка».

«Активация необходима для получения пассажирами бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов», - пояснил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По МЦД-1 и МЦД-2 уже ходят «Иволги», движение было запущено 21 ноября.