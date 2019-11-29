165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подвел первые итоги деятельности Черноморского флота за 2019 год.

По его словам, в этом году более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, а также подводные лодки ЧФ выполняли задачи боевой службы.

«Общая наплаванность корабельных сил за этот период составила порядка 4500 ходовых суток. Экипажи надводных кораблей и подводных лодок прошли более 237 тысяч морских миль в Черном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. При этом корабли совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана», - отметил Осипов.

В течение года было проведено 165 учений различной направленности, в ходе которых выполнено более 500 боевых упражнений и 35 одиночных и совместных ракетных стрельб, в том числе носителями высокоточного оружия - ракетного комплекса «Калибр». Вице-адмирал добавил, что количество ракетных стрельб было увеличено вдвое по сравнению с прошлым годом.

Осипов подчеркнул, что работа по реализации плана развития флота остается одной из главных задач. В 2019 году в состав ЧФ уже принято пять новейших боевых кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», морской тральщик «Владимир Емельянов», а также три десантных катера.

Также завершаются госиспытания малого ракетного корабля «Ингушетия», оснащенного комплексом крылатых ракет «Калибр». Ожидается, что его примут в состав флота в третьей декаде декабря.

Кроме того, вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.