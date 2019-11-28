«Доброе утро, у нас проблема»: свинья напала на греческого журналиста в прямом эфире

В Греции на журналиста телеканала ANT1 Лазоса Мантикоса напала огромная свинья.

«Доброе утро, у нас проблема», - начал он прямой эфир.

Корреспондент хотел рассказать о затоплении поселка Кинете, однако этому мешало преследовавшее его животное.

«У нас здесь есть свинья, которая гонится за нами с утра… Ребята, извините, я не могу стоять, потому что она кусает меня», - передает его слова The Guardian.

Фрагмент эфира был опубликован в Сети. На них видно, что находившиеся в студии журналисты не могли сдержать смех. Ведущие посоветовали коллеге «помириться» со свиньей и продолжили выпуск.