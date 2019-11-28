После стольких нарушений: каковы шансы Киева на транзит газа «по европейским правилам»

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов обсуждать новый контракт на транзит российского газа, но «по европейским правилам и на длительный срок». Эксперты, комментируя данную позицию, выразили сомнения, что такие условия являются лучшим вариантом развития событий.

К примеру, политолог Владимир Шаповалов считает, что конъюнктура рынка достаточно быстро меняется для того, чтобы заключать с Украиной долгосрочный контракт.

«К тому же, при всем уважении к Украине, это не самый ответственный экономический партнер», - отметил он в эфире радио Sputnik.

Шаповалов, в частности, напомнил, что было уже достаточно примеров, когда Киев нарушал свои обязательства по контрактам.

О том, что Украина уже получила от «Газпрома» льготные условия напомнили ранее и в Госдуме. Как заявил первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских, теперь решение за Киевом - соглашаться на них или нет.