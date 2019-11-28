«Дирижер духа»: в Москве состоялась премьера фильма о Валерии Халилове

Режиссер Ирма Комладзе сняла документальный фильм «Дирижер духа» в память о главном военном дирижере, начальнике Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, художественном руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанте Валерии Халилове. Московская премьера картины прошла 27 ноября в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

«Я знаю Валеру с 80-х годов. И сегодняшний фильм - это антология. Я увидел его и молодым и уже зрелым мастером и его последние аккорды жизненные - фестиваль "Спасская башня" - это потрясающая вещь, которой нет равных в мире, такой большой фестиваль оркестров», - рассказал «Звезде» замдиректора Центрального музея ВС по экспозиционной и выставочной работе Владимир Лукин.

В фильме Халилов рассказывает сам о себе - в работе собраны его интервью, а также кадры из семейных и дружеских архивов. Яркую канву картины создают 18 музыкальных произведений автора.

Кроме того, в картине Комладзе представлены воспоминания современников дирижера - деятелей отечественной культуры, видных церковных деятелей, офицеров российской армии.

Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Он похоронен на Архангельском Погосте в Киржачском районе Владимирской области.