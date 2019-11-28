Зима в Москве начнется с похолодания и гололедицы

Приближающиеся выходные будут неустойчивы в плане погоды. В субботу к Москве приблизится сильный циклон, который принесет с собой сильные, местами ледяные дожди. А в воскресенье минусовая температура окончательно установится.

«Соответственно, вся эта выпавшая накануне небесная влага, а мы ожидаем как минимум 25-30% осадков преимущественно в виде дождей, все это замерзнет и превратится в достаточно сильную гололедицу», - рассказал «Звезде» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Слой льда, по предварительным данным, в выходные будет составлять 10-15 миллиметров, а температура уйдет в устойчивый минус. По прогнозам синоптика, толщина снежного покрова составит 2-5 сантиметров.

К началу следующей недели погодная ситуация не изменится.