На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украина должна разработать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, чтобы создать «ядерный взрыв». Об этом заявил украинский политолог Тарас Загородний.

Он отметил, что в Киеве должны исходить из прагматичных соображений и страться сокращать свою зависимость от России, от ее энергоносителей, пишет издание «Главред». Загородний отметил, что Киев не должен бояться строить ракеты, в том числе дальностью 2,5 тыс. км.

«Два полка таких ракет, штук 200 - мощная сила, которая позволяет наносить ущерб РФ. Это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», - уверен политолог.

При этом, эксперт не уточнил, каким образом попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой приведет к ядерному взрыву.

Кроме того, Загородний порекомендовал властям Украины ориентироваться на Израиль в вопросах внешней политики – без оглядки на мировое сообщество ориентироваться только на национальные интересы.