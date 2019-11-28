Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подъем в 5 утра: часы амурчан сами перевелись на час вперед

Дарья Михалина
08:46 28.11.2019
Гаджеты внезапно сами сменили время ночью, поэтому установленные будильники сработали раньше.
Подъем в 5 утра: часы амурчан сами перевелись на час вперед
© Фото: Jan Tepass, imagebroker.com, Globallookpress

Смартфоны жителей Приамурья внезапно перешли на «летнее» время этой ночью. Из-за этого все установленные ими будильники прозвенели на час раньше.

На сбой электронных приборов местные жители массово жалуются в социальных сетях. Многие из них вышли из дома на час раньше. Некоторые просто запутались и уточняли точное время в Сети или сверялись по механическим часам.

«Ребенка в садик повела, выходим темно, не пойму, что такое, смотрю время только 6.30. Развернулись домой пошли», - пишет пользователь с ником svetik28.00.

© Instagram

«Едем с мужем на работу, светофоры не работают, не машин, не людей, на телефонах 7:10!!! Меня посетила мысль: "может апокалипсис начался, а мы и не заметили!". Приехали на час раньше», - поделилась историей subbotinageny90.

Причина, по которой техника так странно себя повела, неизвестна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2019, 02:08
«Потребуются серьезные операции»: посольство РФ о пострадавших в ДТП в Доминикане
Дата28.11.2019, 04:16
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Дата27.11.2019, 13:00
В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 18:16
Путин принял участие в закладке корабля ледового класса «Николай Зубов»
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:46 В стране и мире
Подъем в 5 утра: часы амурчан сами перевелись на час вперед
08:23 В стране и мире
Видео
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП
07:45 В стране и мире
Видео
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
07:27 В стране и мире
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
06:57 В стране и мире
Ученые нашли новые для России пять видов пауков
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
Видео
Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова
Видео
«Позади три года борьбы за жизнь»: Стриженова показала Николая Носкова после болезни
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.