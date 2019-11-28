Подъем в 5 утра: часы амурчан сами перевелись на час вперед

Смартфоны жителей Приамурья внезапно перешли на «летнее» время этой ночью. Из-за этого все установленные ими будильники прозвенели на час раньше.

На сбой электронных приборов местные жители массово жалуются в социальных сетях. Многие из них вышли из дома на час раньше. Некоторые просто запутались и уточняли точное время в Сети или сверялись по механическим часам.

«Ребенка в садик повела, выходим темно, не пойму, что такое, смотрю время только 6.30. Развернулись домой пошли», - пишет пользователь с ником svetik28.00.

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«Едем с мужем на работу, светофоры не работают, не машин, не людей, на телефонах 7:10!!! Меня посетила мысль: "может апокалипсис начался, а мы и не заметили!". Приехали на час раньше», - поделилась историей subbotinageny90.

Причина, по которой техника так странно себя повела, неизвестна.