Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

Доминиканская транспортная компания Monumenntal считает водителя грузовика виновником аварии с участием туристического автобуса компании Anex Tour, полного пассажиров.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую», - приводит сообщение компании Listin Diario.

Уточняется, что, когда автобус объезжал слева грузовик, он получил удар по колесам.

Перевозчик подчеркивает, что перевозивший туристов мужчина имел безупречную репутацию, регулярно проходил курсы повышения квалификации и всегда сдавал тесты на содержание запрещенных веществ в организме. Действия водителя похвалили в Monumental, так как считают, что, поступи он иначе, последствия могли бы быть куда более серьезными.

Отмечается, что транспортное средство компании было исправно, оснащено необходимыми системами безопасности и имеет длинную историю безаварийной эксплуатации.

Напомним, авария произошла во вторник, 26 ноября, рядом с городом Игуэй. Автобус, который отвозил 39 туристов в аэропорт, перевернулся от столкновения с грузовым автомобилем.

27 человек попали в больницы, состояние семи из них оценивается как тяжелое.

По факту ДТП проверку начал Следственный комитет РФ.