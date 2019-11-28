В России отменили обязательную сертификацию лекарств. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Теперь производители медикаментов должны будут предоставить все необходимые данные в Росздравнадзор. Если препараты будут соответствовать всем требованиям, ведомство даст разрешение на продажу товара.

Предполагается, что вся процедура будет занимать не более трех дней.

Изменения вступают в силу с 29 ноября 2019 года.