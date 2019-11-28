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Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы

Дарья Михалина
07:27 28.11.2019
Режиссер впервые за долгое время поведал о здоровье своего ребенка.
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому в результате серьезного ДТП. На протяжении шести лет 20-летняя девушка восстанавливается от последствий страшной аварии.

Как признался Кончаловский, главной его целью в жизни является выздоровление дочери.

Он вспоминает: ДТП произошло в 2013 году, когда Кончаловский с семье отдыхал во Франции. Режиссер находился за рулем автомобиля, но не справился с управлением.

«Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива - поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе», - поведал Кончаловский в эфире «Первого канала».

По признанию режиссера, французские врачи хотели отключить девушку от аппарата поддержания жизни. Тогда было принято решение перевезти Машу в Россию, где ее состояние начало улучшаться.

Долгое время по Сети «ходили» фотографии, на которой запечатлена некая девушка в инвалидной коляске. Пользователи соцсетей утверждают: на снимке – дочь известного режиссера. Тем не менее, официального подтверждения или опровержения не поступало.

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