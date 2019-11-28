МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

Автомобили 93-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе.

«Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарного груза», - рассказал старший колонны по доставке гуманитарного груза Виктор Кривопустов.

Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск.

Колонны доставят жителям Донбасса свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.

Помогают с продуктами и предметами первой необходимости жителям ДНР и ЛНР не только официальные ведомства, но и простые жители. Волонтер из Донецка Андрей Лысенко рассказал «Звезде», как начал возить гумпомощь в районы Донбасса, находящиеся рядом с линией соприкосновения, в которых не работают магазины, а у людей почти нет средств к существованию.