Ученые нашли новые для России пять видов пауков
Открытие сделано на территории Земли леопарда в Приморье.
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Ученые обнаружили новые для России виды пауков, обитающие на Земле леопарда в Приморье.
В ходе экспедиции было собрано порядка полутора тысяч образцов.
«В результате российскому арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые», - рассказали в пресс-службе нацпарка.
Речь идет о таких видах, как Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus, которые живут в лесах, и пауке-воронкопряде Allagelena opulenta, обитающем в траве на лугах.
К настоящему моменту названий на русском они не имеют, поэтому именуются лишь на латыни.