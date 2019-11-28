Ученые нашли новые для России пять видов пауков

Ученые обнаружили новые для России виды пауков, обитающие на Земле леопарда в Приморье.

В ходе экспедиции было собрано порядка полутора тысяч образцов.

«В результате российскому арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые», - рассказали в пресс-службе нацпарка.

Речь идет о таких видах, как Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus, которые живут в лесах, и пауке-воронкопряде Allagelena opulenta, обитающем в траве на лугах.

К настоящему моменту названий на русском они не имеют, поэтому именуются лишь на латыни.