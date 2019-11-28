Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей. Такую сумму назвал генеральный менеджер одного из столичных агентств.

По его словам, в полученной смете посчитано проживание в гостинице, транспортные услуги, а также суточные на весь коллектив Ротару. Отдельным пунктом идет перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики.

«Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили $15 040 (962 тыс. рублей)», - рассказал менеджер сайту «Комсомольской правды».

При этом издание отмечает, что пригласить Ротару на выступление в Москве будет дешевле, так как артистка уже находится в столице и ей не придется оплачивать транспортные расходы.

Народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию и примет участие в российских новогодних шоу, а также выступит на фестивале «Песня года».

Приезд артистки с концертами спровоцировал ряд скандалов. Критики припомнили Ротару отмену выступления на «Песне года» в 2018 году. Тогда концертный директор Ротару заявил о полном прекращении ее концертной деятельности в РФ.