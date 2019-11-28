От разбитой Tesla оказалось невозможно избавиться

В этом году на севере Тироля сгорел автомобиль Tesla. Водителя транспортного средства удалось спасти, а автомобиль поместили в специальный контейнер, где он остался остывать.

© Brandweer MWB , Facebook

© Brandweer MWB , Facebook

В это время владелец сгоревшего автомобиля пытался найти компанию, которая бы согласилась утилизировать электрокар. Однако его попытки не увенчались успехом. Представители местных компаний заявляли: им неизвестен состав батареи, из-за чего крайне опасно утилизировать машину. Проблему удалось решить только спустя время, когда за кейс взялись представители Tesla.

© Brandweer MWB , Facebook

Это случай вызвал резонанс у автолюбителей. Выяснилось, что утилизация автомобильных батарей не так проста и может быть небезопасна. Сотрудники компаний по утилизации отходов обучены обращению с малоповрежденными батареями. А что делать с полностью испорченными, они не знают.

Кроме того, нет ясности и в правовом поле. Еще один вопрос, который может возникнуть у автовладельца, возможна ли транспортировка для утилизации за границу, и куда девать воду из контейнера, после того как останки транспортного средства были затоплены.

Некоторые утверждают, что утилизация поврежденных электромобилей должна регулироваться законом. Как пишет «За рулем», в этом случае производителям электрокаров следует создать свою сеть по переработке таких средств, а также их следует обязать раскрыть состав батарей.