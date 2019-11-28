80-летняя блокадница получила российский паспорт, благодаря помощи СМИ

Уроженке Ленинграда пенсионерке Галине Сикорской, которая в 1980-х переехала на Украину, а в 2018 году вернулась в Россию, выдали российский паспорт. Женщина, пережившая блокаду, была вынуждена пять раз ездить в миграционный центр Сахарово в Новой Москве, но каждый раз у нее отказывались принять документы, находя ошибки в анкете.

Отчаявшись, пенсионерка обратилась в проект RT «Не один на один». После запроса RT в МВД РФ с Галиной Сергеевной связались сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД РФ и пригласили на прием. Заявление на вид на жительство Сикорской было рассмотрено в первоочередном порядке и к ноябрю был готов российский паспорт.

Галина Сергеевна родилась в Ленинграде в 1939 году. Ее родители переехали в город незадолго до Великой Отечественной войны, трудились на Охтинском пороховом заводе. Когда началась блокада, маленькой Галине было всего два года, но она многое запомнила из того, что происходило в городе - голод и хлеб по карточкам.

После окончания войны семья перебралась в Выборг. Там Галина окончила школу, Выборгское медицинское училище, а после и филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (нынешний СПбГУ).

В 1981 году Галина Сергеевна перебралась на Украину, в город Северодонецк Луганской области. Дети недолго прожили с ней на Украине - переехали в Россию и оформили гражданство РФ. После военных событий 2014 года украинское правительство сделало Северодонецк столицей Луганской области, и в городе появилось много националистов.

Кроме того, у Галины Сергеевны начались проблемы со здоровьем - она перенесла инсульт, после которого частично потеряла память. Жить одной стало тяжело. Тогда женщину забрала к себе в Москву ее дочь Елена.