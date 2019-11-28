Домовенок: енот пришел в гости к жителям многоэтажки в Воркуте из вентиляции

В одной из многоэтажек в Воркуте в вентиляции поселился енот, который стал заглядывать в гости к местным жильцам в поисках угощений.

Несколько дней голодное животное блуждало по вентиляции и, по всей видимости, не могло выбраться. Одна из жительниц дома отправило видео с незваным гостем сестре Елене, а та опубликовала ролик в соцсетях.

Енота стали подкармливать жильцы дома. А когда животное удалось выманить, то его досыта накормили сырниками и напоили молоком, после чего передали законному хозяину.