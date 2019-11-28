У православных начинается Рождественский пост

С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. О посте упоминалось еще c IV века в произведениях блаженного Августина, святого Амвросия Медиоланского и святителя Филастрия.

Первоначально пост длился от одной до двух недель. Однако на соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было принято решение о том, что христиане должны соблюдать пост перед Рождеством в течение 40 дней.

Другое название Рождественского поста - Филиппов, так как он берет начало после 27 ноября, в день памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост не является строгим, так как в отдельные дни можно есть рыбу. Полностью отказаться от пищи и пить только воду придется только в один день, в Сочельник, 6 января. Со 2 по 6 января разрешается холодная пища, не подвергшаяся термической обработке: квашения и соления, сырые овощи и фрукты, орехи, иногда мед и хлеб.