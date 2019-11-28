«Счет шел на секунды»: в Краснодаре полицейские спасли мужчину из горящей машины

Сотрудники ГИБДД по Канаевскому району спасли 26-летнего молодого человека из горящего автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе ночного патрулирования госавтоинспекторы Александр Силин и Александр Жмыхов заметили на объездной дороге автомобиль, из-под капота которого вырывался огонь, а салон транспортного средства был сильно задымлен. Они увидели, что водитель находится без сознания.

«Мы понимали, что время работает против нас и счет уже идет на секунды. Попытались открыть водительскую дверь, но она была заблокирована. Одна из пассажирских дверей была открыта. Через нее нам удалось попасть в салон горящей машины и вытащить молодого человека», - рассказал Силин.

По словам Жмыхова, как только они вытащили молодого человека, пламя тут же перекинулось в салон авто. В итоге сотрудники ГИБДД вызвали на место пожара медиков и спасателей.

Молодой человек не пострадал. Когда он очнулся, то рассказал, что решил немного отдохнуть после долгой дороги и не заглушил мотор, поскольку было холодно. Он сам не заметил, как уснул.