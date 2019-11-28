Жилой дом горит на площади 400 квадратных метров в Одинцово
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли строения на площади в 418 квадратных метров.
© Фото: МЧС РФ
В деревне Назарьево по адресу дом 12 городского округа Одинцово загорелось двухэтажное деревянное здание. Сообщение о пожаре поступило в 02.55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС.
Когда на место ЧП приехало первое пожарно-спасательное подразделение, в здании горела кровля строения по всей площади в 418 квадратных метров.
В 03.32 пожар был локализован, а в 04.00 произошла ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 41 человек и 14 единиц техники.