Министр обороны Албании не сдержала слез, перечисляя имена 32 жертв землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес.
© Видео: Facebook © Фото: Olta Xhacka Facebook, Zhang Liyun Xinhua Globallookpress
Министр обороны Албании Ольта Джачка заплакала, когда перечисляла имена 32 жертв крупного землетрясения, которое произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес.
Видео выступления опубликовано на странице главы ведомства в Facebook. Как призналась сама министр, это была ее самая тяжелая речь.
«Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении», - сказала Ольта Джачка.
Соболезнования в связи с произошедшей трагедией президенту Албании выразил президент России Владимир Путин.