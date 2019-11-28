Министр обороны Албании не сдержала слез, перечисляя имена 32 жертв землетрясения

«Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении», - сказала Ольта Джачка.

Видео выступления опубликовано на странице главы ведомства в Facebook. Как призналась сама министр, это была ее самая тяжелая речь.

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