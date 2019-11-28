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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Василиса Морозова
04:52 28.11.2019
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Как пишет ТАСС, в пояснительных к тексту документа материалах авторы напомнили, что согласно нормам Трудового кодекса РФ последний день года, 31 декабря, не является нерабочим праздничным днем, однако россияне редко действительно выполняют свои обязанности.

«Как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года», - пояснили депутаты.

По их словам, правительство имеет право переносить выходные на другие дни «в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней». Законопроектом парламентарии предложили переносить праздничные дни так, чтобы 31 декабря являлось выходным, если этот день не будет таким, согласно календарю.

Дополнение должно быть внесено в ст. 112 ТК РФ, при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. По мнению депутатов, это позволит рациональнее использовать выходные и праздничные дни.

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