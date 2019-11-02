Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла. Об этом сообщил «Звезде» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Предстоящий день в столичном регионе центральной России будет определяться влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта с запада.

«Будет преобладать пасмурная погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице - +1 ..+3 градусов, в Подмосковье - от 0 до +3 градусов», - отметил синоптик.

По его словам, потепление в столичном регионе будет усиливаться. Ночью в воскресенье станет не прохладнее 0 ..+2 градусов в Москве, а днем температура поднимется до значений от +3 до +5 градусов.

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8 , а днем можно рассчитывать на 8 -13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.

По словам синоптика, при этом ожидаются дожди, «от первой атаки зимы не останется и следа».

Ранее специалисты Гидрометцентра посоветовали московским водителям в ближайшее время поменять резину на автомобилях из-за стремительного похолодания.