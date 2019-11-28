Путин призвал россиян не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
С жителями Петербурга Путин пообщался после участия в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
© Видео: dimsmirnov175, Twitter © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин посоветовал жителям Петербурга не зацикливаться на украинской проблематике.
Видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
На встрече с жителями Северной столицы один из собеседников Путина высказался по некоторым вопросам, в том числе о российско-украинских отношениях. Глава государства отметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».
Ранее Владимир Путин выступил против негативного освещения Украины на российском телевидении. Он отметил, что не нужно выставлять «братский народ в каком-то невыгодном свете».