Путин призвал россиян не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент РФ Владимир Путин посоветовал жителям Петербурга не зацикливаться на украинской проблематике.

Видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На встрече с жителями Северной столицы один из собеседников Путина высказался по некоторым вопросам, в том числе о российско-украинских отношениях. Глава государства отметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Ранее Владимир Путин выступил против негативного освещения Украины на российском телевидении. Он отметил, что не нужно выставлять «братский народ в каком-то невыгодном свете».