«Зима. Холодно. Страусы»: бегущая по трассе под Смоленском птица удивила водителя

Водитель легкового автомобиля встретил необычного «попутчика» на трассе под Смоленском. Мужчина ехал с включенным видеорегистратором, когда его машина неожиданно поравнялась с неизвестно откуда взявшимся на дороге бегущим страусом.

«Вот это диковинка! Зима. Холодно. Страусы», - слышен за кадром голос водителя.

Когда большая птица заметила приблизившегося к ней железного конкурента, она перебежала на встречную полосу и попыталась прогнать с дороги транспортное средство, едва не устроив ДТП.

Предположительно, птица сбежала с фермы, однако удалось ли вернуть ее обратно, осталось неизвестным.