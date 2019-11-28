«Зима. Холодно. Страусы»: бегущая по трассе под Смоленском птица удивила водителя
Страус, предположительно, сбежал с фермы и едва не устроил ДТП на дороге.
© Видео: _keksanutaya, Instagram © Фото: keksanutaya, Instagram
Водитель легкового автомобиля встретил необычного «попутчика» на трассе под Смоленском. Мужчина ехал с включенным видеорегистратором, когда его машина неожиданно поравнялась с неизвестно откуда взявшимся на дороге бегущим страусом.
«Вот это диковинка! Зима. Холодно. Страусы», - слышен за кадром голос водителя.
Когда большая птица заметила приблизившегося к ней железного конкурента, она перебежала на встречную полосу и попыталась прогнать с дороги транспортное средство, едва не устроив ДТП.
Предположительно, птица сбежала с фермы, однако удалось ли вернуть ее обратно, осталось неизвестным.