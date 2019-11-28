Волонтер рассказал, как выживают жители «красной зоны» Донбасса

Волонтер из Донецка Андрей Лысенко рассказал «Звезде», как начал возить гумпомощь в районы Донбасса, находящиеся рядом с линией соприкосновения, в которых не работают магазины, а у людей почти нет средств к существованию.

В основном в «красную зону» он возит продукты и предметы первой необходимости. По словам волонтера, в местах, где населенные пункты плотно прилегают к линии фронта, обычно не берут на работу, так как человек может просто на нее не доехать: украинские военные ведут обстрелы как по часам - утром и вечером.

Продуктовые наборы местные жители очень ценят. В них входят: гречка, рис, горох, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, иногда яйца, сгущенка, молоко, свежая курица, колбаса, пряники, конфеты, печенье, сахар, паштет и тушенка.

Лысенко рассказал, что начал заниматься волонтерской деятельностью после случая летом 2014 года, когда взрыва в его районе почти уничтожил пятиэтажку. Возле разрушенного здания он увидел сидящих в ужасе пожилых люди, а из дома вынесли двух маленьких девочек. На его глазах умерла одна из них.

Мужчина сначала помогал нуждающимся жителям Донбасса за свои деньги, но после репортажей ему стали присылать и приносить деньги и продукты другие люди. Лысенко подробно рассказывает в соцсетях, куда идут все присылаемые средства.

Одна история из Петровского, в котором сейчас проходит разведение сил между ДНР и Киевом, особенно ему запомнилась, когда он привез помощь женщине с ребенком.

«Одинокая мама попросила о помощи, кушать нечего было. Это было начало войны, 2015 год, там еще дети были. Сейчас там нет детей. Я привез, разложил продукты показать, что куплено. У мальчика начал дергаться глаз, он стал прыгать. Я аккуратно спросил, что с ребенком. Она говорит, что у него глазик дергается, из-за того, что часто под обстрелы попадал и нервное такое. А прыгает он, потому что первый раз за полгода колбасу увидел», - рассказал Андрей Лысенко в программе «Открытый эфир».

Волонтер признался, что не понимал, почему местные жители остаются под обстрелами, и раз за разом спрашивал у молодых и пожилых, мужчин и женщин.