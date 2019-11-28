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Найдено предсмертное интервью актера Вячеслава Невинного

Валентина Пескова
03:24 28.11.2019
Буквально за месяц до смерти актер Вячеслав Невинный в последний раз поговорил под запись о жизни, театре и болезни.
Найдено предсмертное интервью актера Вячеслава Невинного
© Фото: Lev Sherstennikov Russian Look Globallookpress

Долгое время последнее интервью актера Вячеслава Невинного, которое он дал под запись своему родному сыну буквально за месяц до смерти, считалось утерянным. Вячеслав Невинный-младший пришел к отцу с диктофоном и вопросами от журналистов. Однако они были такими однотипными, что сын расспросил отца о том, о чем хотелось знать ему самому, пишет «МК».

На вопрос, хотел ли он покорить Москву, когда поступал в театральный вуз, Невинный ответил, что такой цели не имел.

«Нет, именно «покорить» точно не было. Завоевывать и покорять ничего не собирался. Когда там экзамен? Тогда-то - просто шел и сдавал. Оказывался на консультации, на зачете, на экзамене», - рассказал актер.

По его словам, у него по жизни не было друзей, так как ему никогда не нужно было близкое общение. Эту особенность он объясняет своим необщительным характером. Говоря о себе Вячеслав Невинный признался, что является невеселым человеком и шутит редко, только когда это уместно.

Своей любимой ролью актер назвал образ Чебутыкина из чеховских «Трех сестер».

«Потому что делать в ней надо много, чтобы похож был. Это очень непросто. Но у меня получалось иногда. Как открывается занавес, зритель сразу чувствует, попал ты или не попал. И ты чувствуешь это: долетело до него или нет», - говорил Невинный.

Вспомнил актер и о знакомстве со своей женой, актрисой Ниной Гуляевой. Это произошло во время работы над спектаклем «Три толстяка», в котором у нее была роль Суок.

«Я начал ее озвучивать, когда она играла Суок. И чем лучше у меня это получалось, тем больше мы сближались. Потом, конечно, начались всякие провожания после работы до дома и прогулки под луной… Но это уже не имело значения. Это какие-то обыденные вещи. А на репетициях происходило настоящее сближение… Чудеса!», - цитирует актера газета.     

Невинный признался, что на него производит больше впечатление игра жены. Он мог ей в чем-то помогать, но и учился у нее многому. По словам актера, после спектакля ему обычно хотелось побыть одному, а интервью он давал редко из-за опасности, что его не поймут.

В творческой биографии народного артиста СССР Вячеслава Невинного - 158 работ в 156 проектах. Он скончался на 75-м году жизни 31 мая 2009 года в Москве от сахарного диабета.

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