Мощные взрывы на химзаводе в США: власти эвакуируют 60 тысяч человек

На химическом заводе TPC Group в Техасе прогремели два взрыва, ударной волной выбило стекла домов в домах, расположенных в 60 км от предприятия.

Как сообщает телеканал 12 News, после второго взрыва власти Техаса объявили об обязательной эвакуации населенных пунктов в окрестности завода в радиусе 6 км. Это распространится на пять городов, общее число жителей в которых составляет около 60 тысяч человек.

Первый взрыв произошел ночью. Его ощутили даже жители соседнего штата Луизиана. Власти призвали эвакуироваться тех, кто живет в километре от предприятия. Очевидцы заявили, что они решили, что взорвалась бомба.

По данным компании TPC Group, на заводе произошел инцидент, связанный с работой нефтехимической установки, в результате которого три работника пострадали.