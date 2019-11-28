Закон о запрете жевательного табака внесли в Госдуму

Законопроект о запрете продажи жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин (насвай и снюс), и их аналогов внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторы предлгают устранить пробел в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в котором есть ограничение на торговлю «табаком сосательным (снюсом)». Производители просто называют снюс никотиносодержащей смесью, чистым никотином, де-факто продолжая продажу данного легкого наркотика.

«Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией», - сказано в проекте закона.

В пояснительной записке авторы пояснили, что вещество из-за своей формальной легальности стало популярно среди подростков, на которых из-за небольшого веса он действует крайне губительно, что ведет к быстрому привыканию и даже – летальному исходу. Депутаты подчеркнули, что хоть жевательные никотиновые смеси и вызывает легкое чувство бодрости, но приводят к нервному перевозбуждению, обострению тревожности и беспокойства.