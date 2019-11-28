Москва признана лучшим городом в мире для туризма

Москва стала победительницей в самой главной номинации премии World Travel Awards - «Лучшее туристское направление. Город». Как написал в своем Instagram мэр Москвы Сергей Собянин, данная награда является «туристическим Оскаром».

«В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», - сообщил мэр города в соцсети.

Церемония вручения награды проходила в Омане. Наряду с российской столицей за победу в конкурсе также боролись Нью-Йорк, Лондон, Париж, Лиссабон, Сидней, Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Сидней и другие города мира. За Москву отдали голоса большинство туристов и представителей индустрии.