В МИД РФ ответили на критику ЕС в адрес поправок в закон о СМИ

«Политическим демаршем» назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критику со стороны Евросоюза поправок в закон о СМИ, принятых на прошлой неделе Госдумой. Обновленный закон дает право признавать иностранным агентом как физических, так и юридических лиц - если в России они ведут агитацию за деньги, получаемые из-за рубежа.

«Я хотела бы напомнить, что Россия полностью следует всем своим международным обязательствам в области свободы выражения мнения, СМИ и равного права к доступу информации. Что же касается упомянутых поправок, все это стало ответом как на действия США, так и других стран, которые входят в НАТО и ЕС», - сказала Мария Захарова.

Захарова также отметила, что Евросоюз зачастую действует по указке Штатов, при этом не обращает внимания на регулярные нарушения прав журналистов в Европе и дискриминацию российских СМИ на Украине и в Прибалтике.