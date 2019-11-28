Постпред РФ при ОБСЕ: около мест разведения сил в Донбассе сохраняется минная угроза

Минная угроза в районе разведения сил и средств в Петровском и Золотом сохраняется, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене.

При этом, добавил он, в начале недели СММ ОБСЕ на Украине получила подтверждения о демонтаже укреплений в Золотом. Констатируется, что разведение оказывает положительный гуманитарный эффект, подчеркнул он.

«Несмотря на разминирование внутри упомянутых участков, минная угроза вблизи них сохраняется. СММ особо отмечает связанные с этим препятствия проезда через подконтрольную ВСУ территорию к участку в Петровском. Под предлогом минной угрозы значительные районы по-прежнему остаются закрытыми от полноценного мониторинга», - сказал российский постпред.

Он обратил внимание, что все случаи глушения на прошлой неделе беспилотников СММ - как малого, так и дальнего радиуса действия - произошли над подконтрольной ВСУ территорией. Также было зафиксировано, что украинские силовики подвезли к Донбассу танки и артиллерию.

«На железнодорожных станциях Покровск, Зачатовка и Хлебодаровка миссия выявила подвоз танков и крупнокалиберной артиллерии, включая несколько самоходных пушек 2С7 "Пион" калибра 203 мм», - уточнил постпред РФ.

Лукашевич заявил, что необходимо увеличение мониторинга СММ не только в «горячих точках», но и в тылу ВСУ, поскольку там концентрируется военная техника.