«Все увечья из-за контакта с асфальтом»: пострадавший в Доминикане россиянин о ДТП с автобусом

Девять россиян остаются в палатах интенсивной терапии после аварии с автобусом в Доминикане. Еще у 12 человек травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие находятся в клиниках городов Санто-Доминго и Игуэй. Как уточнили в нашем посольстве, медикам удалось спасти руку 12-летней девочке. У одной женщины - перелом позвоночника, у другой сильный ушиб головы и спины. Детали аварии нам сообщил ее муж, который также был свидетелем ДТП.

«Параллельно шел грузовик. Он то ли пытался, то ли был неисправен. Я не знаю. Он подрезал автобус. Водитель затормозил, нас занесло. Упали на левую сторону автобуса и по инерции нас потащило. И вот все увечья, которые у людей, это из-за контакта с асфальтом», - рассказал «Звезде» пострадавший Олег Сапего.

Семеро туристов сегодня вылетели домой. Еще пятеро готовятся к возвращению. Организацией перелета занимается туроператор. Виновником аварии, в которой пострадали 39 человек, признан водитель грузовика, который подрезал пассажирский автобус.