«Потребуются серьезные операции»: посольство РФ о пострадавших в ДТП в Доминикане

В Доминикане все отнеслись к проблеме неравнодушно, помогали как местные власти, так и наши соотечественники, рассказал «Звезде» руководитель отделения посольства РФ в Республике Венесуэла в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

«Все более-менее стабильно, самочувствие у всех. Принимаются более точные и детальные решения. Есть те, кому потребуются серьезные операции. Пять человек улетают 29 ноября», - рассказал Евдокимов.

По его словам, одной женщине нужно сделать операцию на позвоночнике, у другой – черепная травма, у нее оказалась сильно повреждена челюсть.

«Девочке надо еще операцию по восстановлению подвижности руки. Это наиболее сложные. Остальные идут на поправку», - добавил он.

Ранее Евдокимов сообщил, что двоим взрослым пассажирам при аварии оторвало руки.

Дипломат отметил, что у туристов был «солидный перевозчик», с которым проблем раньше не было.

«Здесь неравнодушно отнеслись к этой трагедии. Очень много внимания я получил от наших соотечественников. Предлагали все, что нужно, вплоть до крови. Местные власти тоже оказывали серьезную поддержку. И "Анекс Тур" серьезно подошел к этой проблеме», - заключил Евдокимов.

Как сообщило российское диппредставительство, в настоящее время нуждающиеся в стационарном лечении находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. Шесть пациентов пребывают в тяжелом состоянии, а травмы средней степени тяжести были зафиксированы у 21 человека.

«Пять российских граждан, получив необходимую медпомощь, выписаны из больниц и находятся в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения в Россию. Семь человек уже вылетели в Москву», - говорится в сообщении.

Дипломаты также сказали, что отдельные граждане потеряли паспорта, поэтому ведется работа по оформлению документов для их возвращения в Россию.

В диппредставительстве выразили благодарность российским соотечественникам, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканским выпускникам советских и российских вузов, предложивших свою помощь.