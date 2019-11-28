Трамп неожиданно приехал в Афганистан: видео

Президент США Дональд Трамп устроил военнослужащим настоящий сюрприз. Он внезапно приехал на авиабазу Баграм в Афганистане, чтобы поздравить американских военных с Днем благодарения, передает The Washington Post.

На кадрах видно, как глава Белого дома входит в украшенное фонариками и гирляндами помещение, военные встают и приветствуют аплодисментами американского лидера. Постепенно образуется очередь для совместной фотографии.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли представил президента Дональда Трампа собравшимся на базе Баграм в Афганистане военным.

По информации WP, это второй визит главы США в Афганистан. В прошлый раз он приезжал в Ирак на следующий день после Рождества в 2018 году.