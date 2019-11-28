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На участках трассы М-11 ввели ночные тарифы

Светлана Головина
22:43 28.11.2019
Сниженный тариф действует с 00.00 до 06.00.
На участках трассы М-11 ввели ночные тарифы
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Компания «Автодор» ввела сниженные ночные тарифы на нескольких участках трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург.

«С учетом нового участка 646 - 684 км изменились и условия предоставления ступенчатых скидок по транспондеру T-pass, зависящие от количества пройденных за одну поездку участков», - говорится на сайте организации.

Теперь, к примеру, для легкового транспортного средства с транспондером по участку 668 - 684 км в ночные часы стоимость проезда составит 16 рублей, без специального устройства - 20 рублей, в дневное - 50 и 40 рублей, соответственно.

Стоимость проезда всех участков магистрали с 58 км по 684 км обойдется водителю в дневное и ночное время без транспондера - 1270 и 1230 рублей, с устройством - 781 и 768 рублей.

Открытие новой автомагистрали Москва - Санкт-Петербург состоялось 27 ноября.

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