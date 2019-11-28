Германия встала на защиту «Северного потока» в суде ЕС

Правительство Германии обжаловало решение об ограничении использования «Газпромом» мощности газопровода OPAL, которое было принято Европейским судом юстиции. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказали в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Таким образом Берлин встал на защиту «Северного потока», ведь газопровод OPAL является его сухопутным продолжением. Немецкая сторона успела подать апелляцию в срок.

«Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отметим, что обжаловать решение могли только заинтересованные стороны, то есть Еврокомиссия или Германия, а не Россия.

В энергетическом ведомстве ФРГ добавили, что подача жалобы «не имеет приостанавливающего действия».

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика. После этого «Газпрому» вынужденно пришлось снизить загрузку OPAL на 50 % и, соответственно, «Северного потока», так как газ некуда отправлять дальше.

В Германии расценили такой шаг, как вытеснение России с мирового рынка энергоносителей, так как «искусственно сокращаются объемы российского транзита, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным».